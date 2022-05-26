Эл Хорфорд прошел через всю площадку и забил с фолом

Центровой стал автором эффектного попадания во время пятого матча финала Восточной конференции против (93:80, 3-2).

В третьей четверти 35-летний Хорфорд прошел через всю площадку и забил с фолом.

На счету Эла 16 очков, 7 подборов и 5 передач.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?

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