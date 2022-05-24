Джейсон Тейтум: «Име Удоке было важно, чтобы мы верили в успех»

Форвард рассказал об отношениях между командой и главным тренером .

«Взлеты и падения, которые у нас были, сплотили команду. Все держались друг за друга целый год, несмотря на трудности в начале сезона. Даже когда мы проигрываем, он все равно выполняет свою работу очень хорошо. Просто указывает нам на ошибки и говорит, что нужно сделать лучше. Для него важно убедиться, что все в команде верят в наш успех, – сказал Тейтум.

«Селтикс» имели результат 34-26 до перерыва на Матч звезд, но выиграли 17 из 22 оставшихся матчей и заняли второе место в Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф команда обыграла одного из фаворитов (4-0), во втором – действующего чемпиона (4-3). В финале Востока «Бостон» играет с «Майами» (2-2).

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