Стивен Эй Смит: «В сегодняшней НБА игроки плачут больше, чем звезды мыльных опер»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит высказал свое мнение о современной лиге во время обсуждения серии плей-офф «Майами» – с экс-игроком лиги и экспертом .

Стивен Эй считает, что игроки НБА стали слишком мягкими.

Роуз: Культура «Хит» – как раз про жесткость и физическую борьбу, о которой мы говорили. Они играют как, будто это матч НФЛ. Это означает, что «Селтикс» должны перестать плакаться судьям. В частности, Джейсон Тейтум, который частенько поглядывает в сторону арбитров. Парни из «Бостона» должны иметь с этим дело, они должны пройти через это.

Смит: В сегодняшней НБА игроки плачут больше, чем звезды мыльных опер. Я не понимаю, как ты можешь делать подобное заявление.

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