Велимир Перасович: «УНИКС не сдержал Макколлума, который забивал легкие мячи»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оказался недоволен защитой против разыгрывающего «Локомотива-Кубань» Эррика Макколлума во втором матче серии за третье место (81-94, 1-1) Единой лиги ВТБ.
«В первую очередь, поздравляю «Локомотив-Кубань». Сегодня они играли лучше и заслуженно победили. Мы очень плохо провели вторую половину встречи. Мы испытывали проблемы в нападении – не могли попасть, после чего переставали защищаться, что и предопределило результат.
Нам не удалось сдержать Макколлума, который с высоким процентом забивал легкие мячи. Кроме того, вторую игру мы испытываем трудности с подбором на своем щите. Возможно, это связано с тем, что Мозли рано набрал фолы, но это не может служить оправданием», – сказал Перасович.
Макколлум завершил встречу с показателями 32 очка (12-14 с игры, 3-3 трехочковых) и 6 передач за 28 минут на площадке.