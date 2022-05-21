Велимир Перасович: «УНИКС не сдержал Макколлума, который забивал легкие мячи»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оказался недоволен защитой против разыгрывающего «Локомотива-Кубань» во втором матче серии за третье место (81-94, 1-1) Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, поздравляю . Сегодня они играли лучше и заслуженно победили. Мы очень плохо провели вторую половину встречи. Мы испытывали проблемы в нападении – не могли попасть, после чего переставали защищаться, что и предопределило результат.

Нам не удалось сдержать Макколлума, который с высоким процентом забивал легкие мячи. Кроме того, вторую игру мы испытываем трудности с подбором на своем щите. Возможно, это связано с тем, что Мозли рано набрал фолы, но это не может служить оправданием», – сказал Перасович.

Макколлум завершил встречу с показателями 32 очка (12-14 с игры, 3-3 трехочковых) и 6 передач за 28 минут на площадке.

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