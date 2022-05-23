Клубы из России и Беларуси не смогут сыграть в новом сезоне Лиги чемпионов

Теги дисквалификации ФИБА Цмоки-Минск Нижний Новгород Лига чемпионов Баскетбол

Совет баскетбольной Лиги чемпионов утвердил решение, которое было принято в среду исполнительным комитетом ФИБА в отношении России и Беларуси.

Исполнительный комитет ФИБА постановил, что представители России и Беларуси снимаются с предстоящих соревнований национальных сборных и на уровне клубов в сезоне-2022/23.

В итоге ни один клуб из России или Беларуси не сможет участвовать в Лиге чемпионов ФИБА в предстоящем сезоне.

В сезоне-2021/22 в Лиге чемпионов играли «Нижний Новгород» и «Цмоки-Минск».

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