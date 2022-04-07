Андрей Ведищев: «ФИБА может существенно укрепить свои позиции, если первой предложит участие в своих турнирах российским клубам»

Президент ива-Кубань» прокомментировал отстранение российских клубов от участия в еврокубках и высказал мнение, что ФИБА может существенно укрепить свои позиции перед Евролигой, если первой предложит участие в своих турнирах российским клубам.

- Исключение «Локо» из числа участников Еврокубка – какие могут последствия? Насколько это решение стало неожиданным для вас? Вы были готовы к этому?

– Разумеется, мы разочарованы этим решением. Краснодарские и российские любители баскетбола заслужили право вживую наблюдать за игрой топовых европейских команд. Пострадали и европейские болельщики. И наш клуб, и и другие российские команды все последние годы успешно выступали в Евролиге и Еврокубке. По части завоевания трофеев и попаданий в финалы – Россия точно среди лидеров. Спортивная составляющая и общий уровень конкурентности после исключения российских клубов значительно просядет.

- Какие у клуба планы в связи с этим решением Евролиги? Вы не рассматриваете возможность в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов?

– Сложно и преждевременно в настоящий момент что-то говорить о планах. Я вполне допускаю вариант, что в следующем сезоне российские клубы вернутся в турниры, которые проводятся под эгидой Евролиги. Лига чемпионов? Это организация в юрисдикции ФИБА, и, пока действуют санкции со стороны Международной федерации баскетбола, в Лиге чемпионов мы также не можем принимать участие.

Тяжело прогнозировать, как будут складываться события, и какая из организаций — ФИБА или Евролига — раньше откажется от антироссийских санкций. В любом случае, мне кажется, в длящемся уже 20 лет холодном конфликте двух баскетбольных организаций сейчас имеет возможность существенно укрепить свои позиции, если ее руководители продемонстрируют волю и мудрость, заручатся поддержкой России и будут готовы первыми предложить участие в своих турнирах российским клубам.

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