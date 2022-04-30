Тибор Пляйсс – MVP четвертых матчей 1/4 финала Евролиги

Центровой признан самым ценным игроком четвертых матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги.

В матче с «Миланом» (75:70, 3-1) Пляйсс набрал 25 очков, реализовав 8 из 9 с игры и 6 из 6 с линии. В его активе также 6 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота.

Показатель эффективности немца составил 37 баллов. Это повторение третьего результата в плей-офф за последние 10 лет.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом