«Чикаго» может приобрести Матисса Тайбулла этим летом

«Чикаго» проявляет интерес к атакующему защитнику «Филадельфии» , сообщает Heavy.

Как отмечает издание, «Сиксерс» могут расстаться с игроком в целях экономии при потенциально неизбежной уплате налога на роскошь.

Генеральный менеджер «Буллс» Марк Эверсли долгое время был знаком с Тайбуллом и способствовал его приобретению на драфте НБА-2019, работая вице-президентом по баскетбольным операциям в «Сиксерс» (2016-2020).

Соглашение защитника с «Филадельфией» истекает после сезона-2022/23. Он может подписать продление контракта нынешним летом.

Тайбулл вошел во вторую оборонительную сборную НБА по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф он набирал 3 очка, 1 подбор, 0,8 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?