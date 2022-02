«Анадолу Эфес» установил рекорд Евролиги по количеству точных трехочковых в одном матче – 22

Игроки турецкого во встрече с тель-авивским (109:77) установили новый рекорд Евролиги по количеству трехочковых попаданий в одном матче – 22.

«Эфес» реализовал 22 дальних броска из 34 (64,7 процента). Предыдущий рекорд (21) принадлежал черногорской «Будучности» и был установлен в 2018 году.

5 трехочковых – на счету Адриена Мормана, по 4 забросили и .

Где Напьер, почему не остался Пангос, что с травмами? Александр Церковный отвечает на вопросы болельщиков

The whole squad got involved tonight 👏@AnadoluEfesSK break the record for most triples in a single game (22) making it ☔️ tonight! #EveryGameMatters pic.twitter.com/FiO7dEJ2rW