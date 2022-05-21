Деджонте Мюррэй: «Десять лет назад я был в тюрьме для несовершеннолетних»

Разыгрывающий «Сперс» вспомнил о непростом опыте 10-летней давности и порадовался тому, как изменилась его жизнь.

Мюррэй провел лучший сезон в карьере и впервые стал участником Матча звезд.

«Десять лет назад я был в тюрьме для несовершеннолетних. Весь месяц, что провел там, говорил охранникам: «Когда выберусь отсюда, изменю свою жизнь и никогда не вернусь». Они не верили, говорили мне, что мы скоро увидимся снова, что я вернусь.

Прошло десять лет, те же самые охранники просят сфотографироваться и дать им автограф! Я справился!» – написал Мюррэй в твиттере.

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