Деджонте Мюррэй завершил сезон с показателями, которые удавались только Майклу Джордану

Разыгрывающий завершил сезон-2021/22 с показателями 21,1 очка, 8,3 подбора (2-й среди защитников), 9,2 передачи (4-й в НБА) и 2,0 перехвата (1-й в НБА) в среднем за матч.

Мюррэй стал вторым игроком в истории НБА, который провел сезон, набирая 20+8+8+2 в среднем за встречу. Ранее это удавалось только легендарному защитнику «Чикаго» .

«Сперс» проиграли «Пеликанс» (103:113) в матче плей-ин и завершили выступления в этом сезоне.

«Пеликанс» убрали с дороги «Лейкерс» и рвутся в плей-офф НБА