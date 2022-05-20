Дмитрий Кулагин: «В первой четверти совершили большое количество потерь»

Защитник считает, что потери стали причиной поражения от в первом матче финальной серии Лиги ВТБ (59:83, 0-1).

«Поздравляю всех с началом финальной серии . Баскетбол – это игра ошибок, сегодня в первой четверти совершили большое количество потерь, что, вероятно, и стало причиной нашего поражения в дальнейшем. Не смогли найти свою игру, и наше нападение не показало свою эффективность.

Нам предстоит долгая серия, поэтому фокус именно на ней. В семиматчевой серии совсем другая стратегия. Уверен, что тренеры прекрасно знают, что нужно делать в таких сериях. Все мы хотим побеждать», – сказал Кулагин.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность