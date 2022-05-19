Михаил Кулагин покинул «Нижний Новгород»

сообщил, что разыгрывающий (27 лет, 191 см) покинул команду в связи с истечением срока контракта.

В сезоне-2021/22 Кулагин сыграл в 20 матчах Лиги ВТБ. Его показатели составили 9,6 очка, 2,7 подбора, 2,1 передачи, 0,8 перехвата в среднем за матч.

Михаил пришел в «НН» в июле прошлого года из «Енисея», за который провел сезон-2020/21. До этого он отыграл пять сезонов в ЦСКА.

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