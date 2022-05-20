«Бостон» в этом плей-офф имеет результат 4-0 в матчах, которые следовали за проигранными

«Бостон» в четверг сравнял счет в финале Восточной конференции с «Майами», крупно обыграв флоридцев на выезде (127:102, 1-1).

«Селтикс» в этом плей-офф побеждали во всех четырех матчах (4-0), которые следовали сразу за проигранными.

Ранее «кельты» неизменно отвечали победами на три поражения в противостоянии с «Милуоки», которое завершили в семи матчах.

В первой четверти «Бостону» удался рывок 17:0. К большому перерыву «Селтикс» вели 70:45. В четвертой четверти преимущество команды Име Удоки достигало 34 очков при рекорде клуба по разнице в плей-офф «+40».

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