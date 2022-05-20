Маркус Смарт набрал 24 очка, 9 подборов и 12 передач во 2-м матче с «Хит»

Разыгрывающий «Селтикс» вернулся в строй после травмы стопы и был близок к трипл-даблу во втором матче финала Восточной конференции с «Хит» (127:102, 1-1).

Смарт набрал 24 очка (8 из 22 с игры), 9 подборов, 12 передач и 3 перехвата за 40 минут на площадке.

12 передач – личный рекорд Маркуса в плей-офф.

«Я отдохнул, поправил здоровье, получил возможность присмотреться и увидеть некоторые вещи, а потом вышел на площадку и исполнил», – сказал Смарт после игры.

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