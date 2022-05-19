Эди Тавареш: «Считаю, что должен был получить награду «Лучший защищающийся игрок», но уважаю Кайла Хайнса»

Центровой накануне полуфинального матча Евролиги против «Барселоны» заявил, что награда «Лучший защищающийся игрок» должна была достаться ему третий сезон подряд.

«Для меня всегда было целью стать лучшим защищающимся игроком года, потому что я люблю выигрывать награды. Думаю, что это командное достижение, и оно требует много тяжелой работы. Не многие игроки хотят заниматься этой работой.

Считаю, что должен был получить награду в этом сезоне, но уважаю . Хайнс был известен своей игрой в защите на протяжении всей карьеры. Ничего не поделаешь, может быть, смогу бороться за награду в следующем сезоне», – сказал Тавареш.

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