Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» примет «Реджо-Эмилию», «Виртус» сыграет с «Викторией Либертас»

В воскресенье, 15 мая, стартуют три серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А.
«Милан» примет на своей арене «Реджо-Эмилию», «Виртус» сыграет дома с «Викторией Либертас», «Дертона» – с «Венецией».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 15 мая, 18.00, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 15 мая, 20.00, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дата проведения
- 15 мая, 22.00, «Virtus Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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