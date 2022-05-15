Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» примет «Реджо-Эмилию», «Виртус» сыграет с «Викторией Либертас»

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В воскресенье, 15 мая, стартуют три серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А.

«Милан» примет на своей арене «Реджо-Эмилию», «Виртус» сыграет дома с «Викторией Либертас», «Дертона» – с «Венецией».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

AX Армани Эксчейндж Милан – Реджо-Эмилия
Дата проведения
15 мая, 18.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Дертона – Рейер Венеция
Дата проведения
15 мая, 20.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Виртус – Виктория Либертас
Дата проведения
15 мая, 22.00, «Virtus Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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