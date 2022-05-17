Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» дома сыграет с «Реджо-Эмилией», «Виртус» примет «Викторию Либертас»

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Во вторник, 17 мая, продолжатся три серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А.

«Милан» на своей арене сыграет с «Реджо-Эмилией», «Виртус» примет «Викторию Либертас».

«Дертона» дома встретится с «Венецией».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

Дертона – Рейер Венеция
Дата проведения
17 мая, 21.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

«Венеция» ведет в серии – 1-0

Виртус – Виктория Либертас
Дата проведения
17 мая, 21.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

«Виртус» ведет в серии – 1-0

AX Армани Эксчейндж Милан – Реджо-Эмилия
Дата проведения
17 мая, 21.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

«Милан» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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