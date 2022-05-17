Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» дома сыграет с «Реджо-Эмилией», «Виртус» примет «Викторию Либертас»

Во вторник, 17 мая, продолжатся три серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А.
«Милан» на своей арене сыграет с «Реджо-Эмилией», «Виртус» примет «Викторию Либертас».
«Дертона» дома встретится с «Венецией».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 17 мая, 21.00, «Palasport Paolo Ferraris»
«Венеция» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 17 мая, 21.30, «Virtus Arena»
«Виртус» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 17 мая, 21.45, «Медиоланум Форум»
«Милан» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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