Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» дома сыграет с «Реджо-Эмилией», «Виртус» примет «Викторию Либертас»

Во вторник, 17 мая, продолжатся три серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А.

на своей арене сыграет с «Реджо-Эмилией», примет «Викторию Либертас».

«Дертона» дома встретится с «Венецией».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

«Венеция» ведет в серии – 1-0

«Виртус» ведет в серии – 1-0

«Милан» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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