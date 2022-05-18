Лука Дончич: «Ключ к «Уорриорз» — это Дрэймонд Грин»

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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич накануне первого матча финальной серии Западной конференции против «Голден Стэйт» заявил, что для победы над «Уорриорз» необходимо сдержать Дрэймонда Грина.

«Я очень уважаю Дрэймонда как человека. Очевидно, что Клэй и Стеф — удивительные атакующие игроки, но я думаю, что ключ к «Уорриорз» — это Дрэймонд.

Он просто невероятен. Я очень уважаю его и все, что он делает. Он не лучший игрок в атаке, но он влияет на игру во всех остальных категориях, поэтому я его очень уважаю.

Безусловно, мы обменяемся парой слов. Но я люблю трэш-ток, это забавная часть игры», – сказал словенец.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали

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