Лука Дончич: «Ключ к «Уорриорз» — это Дрэймонд Грин»

Разыгрывающий накануне первого матча финальной серии Западной конференции против заявил, что для победы над «Уорриорз» необходимо сдержать .

«Я очень уважаю Дрэймонда как человека. Очевидно, что Клэй и Стеф — удивительные атакующие игроки, но я думаю, что ключ к «Уорриорз» — это Дрэймонд.

Он просто невероятен. Я очень уважаю его и все, что он делает. Он не лучший игрок в атаке, но он влияет на игру во всех остальных категориях, поэтому я его очень уважаю.

Безусловно, мы обменяемся парой слов. Но я люблю трэш-ток, это забавная часть игры», – сказал словенец.

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