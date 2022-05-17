Американские эксперты по статистике считают «Бостон» главным фаворитом на победу в чемпионате

Американские эксперты по статистике из FiveThirtyEight считают «Бостон» главным фаворитом на победу в плей-офф-2022.
Шансы «Селтикс» оцениваются в 43%. На втором месте «Мэверикс» – 35%.
В финалах конференций сойдутся «Майами» и «Бостон», а также «Голден Стэйт» и «Даллас».
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FiveThirtyEight