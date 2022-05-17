Американские эксперты по статистике считают «Бостон» главным фаворитом на победу в чемпионате

Американские эксперты по статистике из FiveThirtyEight считают «Бостон» главным фаворитом на победу в плей-офф-2022.

Шансы «Селтикс» оцениваются в 43%. На втором месте «Мэверикс» – 35%.

В финалах конференций сойдутся и , а также и «Даллас».

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали

Аризонская мечта или рождение новой легенды? «Даллас» утянул «Финикс» в седьмой матч, который решит все

FiveThirtyEight