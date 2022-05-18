Агент Тимофея Мозгова: «Мы пока не говорили о продолжении карьеры. Сейчас Тимофей решает семейные вопросы»

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По словам агента Станислава Рыжова, его клиент центровой Тимофей Мозгов еще не принял решение касательно продолжения карьеры.

— Как дела у вашего клиента Тимофея Мозгова, выступавшего в последнее время за «Руну»? С чем он связывает свое будущее?

— Мы пока не думали об этом. Сейчас Тимофей решает семейные вопросы. Если вы про продолжение карьеры, то мы пока не говорили на эту тему. Опять же ввиду непонятности ситуации.

— Он может завершить карьеру, или просто не знает, где ее продолжит?

— Конечно, все может быть. Повторюсь, мы просто еще не думали. Чтобы принимать или не принимать решение о завершении карьеры, нужно, чтобы хотя бы ситуация на рынке стабилизировалась, и мы, его агенты, могли сказать, что возможны те или иные опции. То есть принимай решение: продолжать играть или заканчивать.

Мозгов играет (и иногда проигрывает), в Новосибирске крушат щит, а за МБА выходит 16-летний. Итоги января в Суперлиге

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