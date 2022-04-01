Тимофей Мозгов: «Майами» хотел меня обменять, но «Денвер» отказался»

Чемпион НБА в составе в подкасте экс-разыгрывающего сборной России Антона Понкрашова PonkraSHOW Podcast рассказал, как однажды «Майами» чуть не выменял его у .

«Одно время я совсем не играл в матчах. подходил ко мне после тренировок и говорил: «Тимофей, я вижу, как ты работаешь, это меня очень радует. Я понимаю, что тебе тяжело. Давай мы с тобой решим эту проблему. Давай на неделе посидим, поужинаем и поговорим». Проходит неделя, и он снова подходит. Одно и то же. И так дошло почти до дедлайна.

В последней день перед дедлайном я узнаю, что, оказывается, «Майами» хочет меня обменять и даже предлагал трейд, а «Денвер» отказался. В «Майами» тогда как раз играли Леброн и Уэйд. В итоге меня не обменяли.

И как вы думаете, что происходит? Бердмана отчисляют, он идет в и выигрывает свою первую «гайку», – рассказал Мозгов.

Подкаст доступен по этой ссылке.

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