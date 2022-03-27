Тимофей Мозгов уехал в США и, скорее всего, не поможет «Руне» в плей-офф

Центровой «Руны» в начале марта уехал в США по семейным обстоятельствам, сообщает телеграм-канал «Свободный агент». 35-летний игрок, скорее всего, не сможет помочь команде в предстоящем розыгрыше плей-офф Суперлиги-1.

Чемпиона НБА 2016 года в составе «Кливленда» провел за «Руну» девять матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 7,0 подбора и 1,2 передачи.

Московская команда заняла второе место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги-1.

Мозгов играет (и иногда проигрывает), в Новосибирске крушат щит, а за МБА выходит 16-летний. Итоги января в Суперлиге