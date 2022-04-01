Тимофей Мозгов стал гостем подкаста Антона Понкрашова

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Чемпион НБА в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов стал гостем подкаста экс-разыгрывающего сборной России Антона Понкрашова PonkraSHOW Podcast.

«Гость нашего третьего подкаста Тимофей Мозгов. Тим расскажет нам об устройстве клубов и тонкости жизни игрока НБА», – говорится в аннотации к выпуску.

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