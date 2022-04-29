Министр спорта Самарской области: «Надеемся увидеть заполненные трибуны на матчах «Самары» в Лиге ВТБ»

Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский напомнил, что в следующем сезоне войдет в Единую лигу ВТБ.

«Хочу отметить, что Самарская областная федерация проводит большую работу, начиная с занятий с детьми, а также уделяя внимание дворовому и массовому баскетболу. Проводятся всевозможные мероприятия в парках и других местах. Этот вид спорта завоевал сердца наших жителей.

На игры «Самары» люди приходят, заполняя трибуны сначала «МТЛ Арены», а теперь и нового Дворца спорта. Надеемся увидеть там полностью заполненные трибуны.

Очень много людей занимается и баскетболом 3 на 3, который стал теперь олимпийским видом спорта. В парках мы уже строим площадки, где люди с удовольствием играют в эту замечательную игру. Это очень перспективное направление для Самарской области», — цитирует Кобылянского «Самарское областное вещательное агентство».

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что «Самара» со следующего сезона станет участником Лиги ВТБ.

В нынешнем сезоне «Самаре» не смогла пройти в финал Суперлиги, уступив в полуфинале «Уралмашу».

Пашутин не проигрывает, «Уралмаш» выбивает чемпиона, «Руна» впервые в финале. Итоги полуфинала Суперлиги-1