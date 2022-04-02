Брэндон Ингрэм – о промахе Леброна Джеймса на последних секундах матча: «Лебрик!»

Форвард «Нового Орлеана» поиздевался над звездным игроком после матча между командами.

Джеймс мог сравнять счет трехочковым броском на последних секундах встречи, но мяч не долетел до кольца. Ингрэм, уходя с площадки в подтрибунное помещение, крикнул болельщикам: «Лебрик!».

В ходе нынешнего сезона защитник «Лейкерс» также неоднократно сталкивался с искаженным произношением своей фамилии.

Благодаря победе в Лос-Анджелесе со счетом 114:111 «Пеликанс» закрепились в зоне плей-ин. «Лейкерс» с пятью поражениями подряд остаются на 11 месте в Западной конференции.

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