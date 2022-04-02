Брэндон Ингрэм – о промахе Леброна Джеймса на последних секундах матча: «Лебрик!»

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм поиздевался над звездным игроком «Лейкерс» Леброном Джеймсом после матча между командами.
Джеймс мог сравнять счет трехочковым броском на последних секундах встречи, но мяч не долетел до кольца. Ингрэм, уходя с площадки в подтрибунное помещение, крикнул болельщикам: «Лебрик!».
В ходе нынешнего сезона защитник «Лейкерс» Расселл Уэстбрук также неоднократно сталкивался с искаженным произношением своей фамилии.
Благодаря победе в Лос-Анджелесе со счетом 114:111 «Пеликанс» закрепились в зоне плей-ин. «Лейкерс» с пятью поражениями подряд остаются на 11 месте в Западной конференции.
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