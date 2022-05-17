Шон Маркс: «После тренировок Симмонсу становилось хуже, мы должны поддержать его»

Генеральный менеджер считает, что клуб должен поддержать разыгрывающего , который пропустил нынешний сезон из-за психологических проблем и травмы позвоночника.

«Это разочарование для организации, но еще больше – для Бена. Я обсуждал это с Беном, мы все разговаривали с ним. Мы видели, как он хотел преодолеть эту ситуацию. Честно говоря, я должен восхищаться им. Он пытается играть 3 на 3, 5 на 5, а потом вы делаете МРТ и видите, что грыжа стала еще хуже.

И тогда вы думаете: «Ну, этот парень преодолевает то, что он не должен преодолевать». Никто не хочет столкнуться с необходимостью делать операцию. Это крайние меры, но теперь они в прошлом, и нам нужно двигаться дальше. Мы должны поддержать его.

Нужно убедиться, что он окружен правильными людьми, и приветствовать его в нашей семье. У нас действительно еще не было возможности сделать это, потому что во время сезона происходит очень много событий. Эти неформальные обеды, ужины, встречи и так далее. Возможность просто быть рядом со своими одноклубниками, безусловно, поможет командной сплоченности и духу товарищества», – заявил Маркс.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать