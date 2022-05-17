Шон Маркс: «После тренировок Симмонсу становилось хуже, мы должны поддержать его»

Теги Бруклин Шон Маркс НБА Бен Симмонс Баскетбол

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс считает, что клуб должен поддержать разыгрывающего Бена Симмонса, который пропустил нынешний сезон из-за психологических проблем и травмы позвоночника.

«Это разочарование для организации, но еще больше – для Бена. Я обсуждал это с Беном, мы все разговаривали с ним. Мы видели, как он хотел преодолеть эту ситуацию. Честно говоря, я должен восхищаться им. Он пытается играть 3 на 3, 5 на 5, а потом вы делаете МРТ и видите, что грыжа стала еще хуже.

И тогда вы думаете: «Ну, этот парень преодолевает то, что он не должен преодолевать». Никто не хочет столкнуться с необходимостью делать операцию. Это крайние меры, но теперь они в прошлом, и нам нужно двигаться дальше. Мы должны поддержать его.

Нужно убедиться, что он окружен правильными людьми, и приветствовать его в нашей семье. У нас действительно еще не было возможности сделать это, потому что во время сезона происходит очень много событий. Эти неформальные обеды, ужины, встречи и так далее. Возможность просто быть рядом со своими одноклубниками, безусловно, поможет командной сплоченности и духу товарищества», – заявил Маркс.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные