Шон Маркс подтвердил, что Бен Симмонс не мог сыграть в 4-м матче с «Селтикс» из-за проблем со спиной

Незадолго до своего долгожданного дебюта в сезоне разыгрывающий «Нетс» сообщил команде о возвращении болей в спине. Клуб решил не включать его в заявку на четвертый матч серии против «Селтикс», которую в итоге проиграл со счетом 0-4.

Генеральный менеджер подтвердил, что Симмонс не мог сыграть в четвертом матче по состоянию здоровья.

«Симмонс прошел повторное МРТ-обследование после того, как перед четвертой встречей боли в спине вернулись. Результаты показали, что грыжа расширилась. На тот момент единственным выходом была операция», – заявил Маркс.

В начале мая Симмонс перенес операцию на спине. Он должен полностью восстановиться к тренировочному лагерю.

Инсайдеры сообщали, что прозвучавшее после 10 дней безболезненных тренировок и увеличения активности после восстановления от грыжи межпозвоночного диска заявление Симмонса об осложнении якобы было встречено в команде с удивлением и разочарованием.

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