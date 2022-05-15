«Бруклин» обсудит с Беном Симмонсом план восстановления на лето

Руководство «Нетс» встретится с разыгрывающим , чтобы обсудить совместную работу над его восстановлением в межсезонье.

Игрок не сыграл в нынешнем сезоне ни одного матча из-за психологических проблем и травмы спины.

Как отмечает New York Post, летом клуб хочет максимально плотно сотрудничать с Симмонсом в , чтобы помочь ему справиться с психологическими барьерами.

«Судя по разговорам с Беном после операции, ему уже легче и он прекрасно себя чувствует. Он знает, что это произошло из-за тех пяти месяцев отсутствия. У него есть большой запас времени, чтобы подготовиться и внести свой вклад в успехи команды.

Что касается физического состояния Бена после операции, я не хочу говорить за него, но ему уже лучше. Так сказать, начинается новая жизнь. Тот случай, когда вы можете решить проблему и заняться всем остальным», – прокомментировал ситуацию генеральный менеджер клуба .

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