Джимми Батлер – о «Бостоне»: «Если хочешь стать лучшим, необходимо обыгрывать лучших»

Лидер высоко оценил уровень , который станет соперником флоридцев в финале Восточной конференции.

«Нам суждено было сыграть в финале конференции с «Милуоки» или «Бостоном», каждая из этих команд очень и очень хороша. В итоге это будет «Бостон». Мы в ожидании. Если хочешь стать лучшим, необходимо обыгрывать лучших.

– один из лучших в НБА прямо сейчас. Он забирает на себя много внимания обороняющейся стороны. А еще впечатляет, как он прибавил в защите. Надо отдать ему должное, выразить свое уважение. «Бостон» – достойный соперник, с которым интересно помериться силами», – заявил Батлер.

В НБА будет новый чемпион! «Милуоки» отлетел от Гранта Уильямса (кого?) – болтливый толстячок рубил Янниса и дал мастер-класс по 3-очковым