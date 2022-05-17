Стеф Карри забавно отреагировал на вопрос о журналиста, который назвал его «двусторонним игроком»

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время пресс-конференции забавно отреагировал на вопрос о журналиста, который назвал его «двусторонним игроком».

Марк Хэйнс начал свой вопрос со слов «Будучи двусторонним игроком», на лице Карри появилось изумление, журналист начал смеяться. 

«Когда готовишься к игре теоретически, в первую очередь изучаешь моменты, которые связаны с атакой или защитой?» – спросил Хэйнс.

«Ты знаешь ответ на этот вопрос. Я ценю поддержку, но ты знаешь ответ», – произнес Карри с улыбкой.

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