Стеф Карри забавно отреагировал на вопрос о журналиста, который назвал его «двусторонним игроком»

Разыгрывающий во время пресс-конференции забавно отреагировал на вопрос о журналиста, который назвал его «двусторонним игроком».

Марк Хэйнс начал свой вопрос со слов «Будучи двусторонним игроком», на лице Карри появилось изумление, журналист начал смеяться.

«Когда готовишься к игре теоретически, в первую очередь изучаешь моменты, которые связаны с атакой или защитой?» – спросил Хэйнс.

«Ты знаешь ответ на этот вопрос. Я ценю поддержку, но ты знаешь ответ», – произнес Карри с улыбкой.

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