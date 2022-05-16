Названы пять претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара

НБА объявила пятерку претендентов на награду имени , которая вручается действующим игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.

На награду в 2022 году претендуют: Реджи Баллок («Даллас»), Дрю Холидэй («Милуоки»), Джарен Джексон («Мемфис»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота») и Фред Ванвлит («Торонто»).

НБА учредила награду в мае прошлого года. Все 30 команд лиги выдвигают по одному игроку из своего состава в качестве кандидата. Пятерку претендентов выбирает специальная комиссия, в которую входит Абдул-Джаббар.

Первым лауреатом премии в прошлом году стал Кармело Энтони («Лейкерс»).

В этом году победитель будет объявлен во время финала Западной конференции на канале TNT. Он получит право выбрать организацию, которой лига пожертвует 100 000 долларов.

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