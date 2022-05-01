Кент Бэйзмор: «Леброн дает платформу для множества людей и меняет мир»

Атакующий защитник «Лейкерс» высоко оценил игру своего звездного одноклубника в нынешнем сезоне.

«Этот чувак был третьим в лиге по результативности. Что еще вы хотите, чтобы он сделал? В этом году он через многое прошел, чтобы быть рядом с нами. Он гонится за Каримом и многое сделал для игры. Он дал платформу множеству людей и меняет мир», – заявил Бэйзмор.

Леброн идет вторым в истории по количеству очков за карьеру (37 062 очка), уступая (38 387). В нынешнем сезоне он финишировал третьим в лиге по средней результативности за матч, набирая 30,3 очка, а также совершая 8,2 подбора и 6,2 передачи.

«Лейкерс» закончили регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции и не попали в плей-офф.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века