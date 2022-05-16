Дмитрий Шумихин вошел в тренерский штаб курского «Динамо»

Теги Василий Карасев Динамо Курск жен сборная России жен чемпионат России жен Баскетбол

Ассистент главного тренера женской сборной России Дмитрий Шумихин займет аналогичную должность в курском «Динамо», сообщает  Metaratings.ru.

48-летний специалист ранее работал в новосибирском «Динамо» и «Нике» из Сыктывкара.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Василий Карасев возглавит мужскую команду МБА, которая в следующем сезоне может перейти из Суперлиги-1 в Единую лигу ВТБ.

В минувшем сезоне курское «Динамо» впервые в истории клуба стало чемпионом России, обыграв в финальной серии УГМК (3-1).

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