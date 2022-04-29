Ева Лизек – MVP женской Премьер-лиги

Словенская центровая курского Ева Лизек признана MVP женской Премьер-лиги сезона-2021/22.

В четверг, 28 апреля, «Динамо» обыграло екатеринбургский УГМК в 4-м матче финальной серии плей-офф (76:58, 3-1) и впервые в истории клуба стало чемпионом России.

Лизек провела в минувшем сезоне 26 матчей, набирая в среднем 11,8 очка, делая 7,2 подбора, 2,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,5 блок-шота.

В символическую пятерку вошли: разыгрывающая («Динамо», Курск), атакующий защитник (УГМК, Екатеринбург), легкий форвард («Ника», Сыктывкар), тяжелый форвард (УГМК, Екатеринбург) и центровая Жосселина Майга (МБА, Москва).

«Движение вверх» с Светланой Абросимовой – как пройти путь до главных трофеев баскетбольного мира