Ева Лизек – MVP женской Премьер-лиги

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Словенская центровая курского «Динамо» Ева Лизек признана MVP женской Премьер-лиги сезона-2021/22.

В четверг, 28 апреля, «Динамо» обыграло екатеринбургский УГМК в 4-м матче финальной серии плей-офф (76:58, 3-1) и впервые в истории клуба стало чемпионом России.

Лизек провела в минувшем сезоне 26 матчей, набирая в среднем 11,8 очка, делая 7,2 подбора, 2,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,5 блок-шота.

В символическую пятерку вошли: разыгрывающая Ксения Левченко («Динамо», Курск), атакующий защитник Анастасия Шилова (УГМК, Екатеринбург), легкий форвард Раиса Мусина («Ника», Сыктывкар), тяжелый форвард Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург) и центровая Жосселина Майга (МБА, Москва).

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