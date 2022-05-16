Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Дарушафака» – «Газиантеп», «Бахчешехир» встретится с «Галатасараем»

Сегодня во вторых матчах серий 1/4 финала плей-офф турецкой лиги «Дарушафака» примет , дома встретится с .

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Дарушафака – Газиантеп Дата проведения 16 мая, 18.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.» Онлайн матча

ведет в серии – 1-0

«Галатасарай» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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