Яннис поучаствовал в 24 из 26 очков «Бакс» в 1-й четверти 7-го матча

Форвард «Милуоки» отметился результативной игрой в начале седьмого матча серии плей-офф против «Бостона».

Греческий игрок принял непосредственное участие в 24 из 26 очков своей команды с помощью реализованных бросков или результативных передач на партнеров. Последние два очка «Бакс» набрали после того, как Яннис отправился на скамейку запасных.

Всего на счету форварда на момент окончания четверти было 10 очков, 8 подборов и 6 передач за 11 минут на площадке. В последний раз 10+6+6 в рамках одной четверти матча плей-офф набирал в 2015 году.

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