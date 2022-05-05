Лука Дончич направился с сторону болельщика «Санз», но его остановили

У разыгрывающего «Мэверикс» Луки Дончича едва не случилась конфликтная ситуация с поклонником «Санз» во время второго матча серии между командами.

Дончич отреагировал на слова болельщика, когда направлялся в подтрибунное помещение. Словенец развернулся и пошел в сторону поклонника «Финикса», но его сразу же остановили.

«Санз» в среду победили со счетом 129:109 (2-0), Дончич набрал 35 очков, 5 подборов и 7 передач при 7 потерях.

Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?