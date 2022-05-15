Джонатан Айзек: «Отказался от вакцинации, она навязана и не имеет смысла»

Форвард объяснил, почему на вакцинировался от COVID-19.

«Мои наблюдения показали, что это было навязано, так как было очень много давления. Не вижу здравого смысла в том, чтобы вводить что-то в свое тело, если это не остановит меня от заражения или передачи вируса. Вот почему я решил быть единственным игроком в моей команде, который не будет вакцинирован», – заявил Айзек.

Айзек восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки колена, полученного 2 августа 2020 года. Игрок пропустит второй сезон подряд из-за травмы.

Форвард был выбран под шестым пиком на драфте НБА-2017 и провел всего 136 матчей в лиге. Его средние показатели за карьеру составляют 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота.

Сезон-2021/22 является первым в контракте Айзека, по которому игрок может заработать 69,6 миллиона долларов за четыре года. По условиям соглашение зарплата за оставшиеся три сезона гарантирована частично.

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