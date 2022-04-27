Группа «Рефлекс» отсудила у МБА 1 миллион рублей за использование музыки в проморолике

Группа «Рефлекс» отсудила у клуба российской суперлиги МБА 1 миллион рублей за использование кавер-версии песни «Non Stop» в предсезонном ролике.

17 января продюсер группы Вячеслав Тюрин подал иск в арбитражный суд. Автор музыки посчитал, что хотя клуб не использовал песню напрямую, но все равно заслуживает штрафа.

Сумма иска составила 1,06 миллиона рублей. Арбитражный суд полностью удовлетворил иск музыканта.

«Сегодня прошло заседание, и суд действительно удовлетворил исковое заявление, – рассказал Sports.ru генеральный директор МБА Игорь Кочарян. – Честно говоря, нам не до конца понятна мотивация решения суда. Сейчас мы в течение пяти-семи дней должны получить документ, в котором будет прописано, из чего складывается такая сумма. Дальше, в зависимости от того, какую информацию мы получим, будем готовиться к апелляции. Наш представитель довел позицию клуба на сегодняшнем заседании, но не знаю, что из этого услышал или не услышал суд. Когда будет документированное решение, мы поймем, как выстраивать дальнейшую позицию.

Мы посчитали, что можем использовать кавер-версию этой музыки, ведь мы не коммерческая организация, а полусоциальный проект. Мы использовали ее не для зарабатывания денег. Это был презентационный ролик, который мы разместили один раз в социальных сетях клуба. Это же не то же самое, когда какая-то группа использует музыку или песни на своих концертах, где напрямую зарабатывает деньги. Здесь вопрос дискуссионный. Хотелось все это обсудить и прийти к какому-то компромиссу, но пока решение вот такое».

«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова