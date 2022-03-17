Роберт Орри: «Трудно смотреть за «Лейкерс» и оставаться позитивным, потому что они продолжают творить ерунду»

Бывший игрок оценил выступление команды в сезоне-2021/22.

«Даже не знаю, что сказать. Смотришь за командой и вот внезапно они выдают шикарную третью четверть, ты думаешь «Окей, эти «Лейкерс» нам нравятся». Но затем внезапно все меняется, мяч перестает двигаться, каждый говорит, что хочет быть звездой, каждый хочет совершить плохой бросок. Но так нельзя, если вы хотите быть командой, которая выигрывает матчи. Нужно быть стабильными и придерживаться определенного плана.

Порой бывает трудно сидеть здесь, смотреть за ними и оставаться позитивным, потому что они продолжают творить ерунду», – заявил Орри.

У «озерников» 12 поражений в 15 последних матчах и 29-40 в турнирной таблице.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче