Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС примет «Зенит» в 3-м матче серии 1/2 финала

В среду, 11 мая, в Казани состоится третий матч серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербургом (1-1).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 11 мая, 20.00, «Баскет-холл»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Никаких «свипов» в полуфиналах Лиги ВТБ! Джонатан Мотли добыл для «Локо» 4-й матч в серии с ЦСКА
Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии
Перасович переиграл Паскуаля, Хезоня в режиме MVP. УНИКС открыл счет в полуфинале с «Зенитом»