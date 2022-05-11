Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС примет «Зенит» в 3-м матче серии 1/2 финала

В среду, 11 мая, в Казани состоится третий матч серии 1/2 финала плей-офф между местным УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербургом (1-1).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Третий матч

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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