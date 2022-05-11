«Нью-Йорк», «Индиана» и «Детройт» претендуют на Джейлена Брансона

Атакующий защитник входит в сферу интересов сразу трех клубов.

Как сообщает Bleacher Report, в предстоящее межсезонье на 25-летнего игрока будут претендовать , и .

Брансон проводит свой лучший сезон в карьере. Наиболее ярко он проявляет себя в плей-офф – 23,3 очка, 4,8 подбора, 3,7 передачи в среднем за матч.

Этим летом защитник становится ограниченно свободным агентом и претендует на подписание крупного контракта.

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