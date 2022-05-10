Хуан Эрнангомес, Энтони Эдвардс и Бобан Марьянович – во 2-м трейлере фильма «Hustle» с Адамом Сэндлером

Вышел второй официальный трейлер нового фильма «Hustle», в котором сыграл испанский форвард «Юты» Хуан Эрнангомес.

В картине были задействованы и другие игроки НБА, такие как («Даллас») и («Миннесота»). Одну из ключевых ролей сыграл баскетбольный эксперт .

Звезда «Лейкерс» выступил одним из продюсеров фильма. Главную роль исполнил известный актер Адам Сэндлер.

«Обнаружив за границей уникального игрока с непростым прошлым (Хуан Эрнангомес), неудачливый баскетбольный скаут (Адам Сэндлер) берет на себя задачу привезти этого феномена в Штаты без одобрения своей команды. Несмотря ни на что, у них есть последний шанс доказать, что они способны пробиться в , – говорится в описании ролика.

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