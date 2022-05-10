Хуан Эрнангомес, Энтони Эдвардс и Бобан Марьянович – во 2-м трейлере фильма «Hustle» с Адамом Сэндлером

Вышел второй официальный трейлер нового фильма «Hustle», в котором сыграл испанский форвард «Юты» Хуан Эрнангомес.
В картине были задействованы и другие игроки НБА, такие как Бобан Марьянович («Даллас») и Энтони Эдвардс («Миннесота»). Одну из ключевых ролей сыграл баскетбольный эксперт Кенни Смит.
Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс выступил одним из продюсеров фильма. Главную роль исполнил известный актер Адам Сэндлер.
«Обнаружив за границей уникального игрока с непростым прошлым (Хуан Эрнангомес), неудачливый баскетбольный скаут (Адам Сэндлер) берет на себя задачу привезти этого феномена в Штаты без одобрения своей команды. Несмотря ни на что, у них есть последний шанс доказать, что они способны пробиться в НБА», – говорится в описании ролика.
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