Димитрис Итудис: «ЦСКА должен играть жестче для победы в 4-м матче»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань болельщики Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что команде не хватило настойчивости в третьем матче серии плей-офф против «Локомотива-Кубань» (82:94, 2-1).

«Поздравляю «Локо», они заслужили победу. Поздравляю болельщиков «Локо», они создали отличную атмосферу. Мы должны посмотреть видео, и мы должны восстановиться. Мы начали так, как и ожидали. Если мы хотим, чтобы нам повезло выиграть четвертую игру, нам нужно не уступать им в жесткости», – сказал Итудис.

Четвертый матч серии состоится 12 мая в Краснодаре. ЦСКА может выйти в финал Единой лиги ВТБ, если одержит третью победу.

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