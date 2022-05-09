ЦСКА добирался до Краснодара 12 часов

Завтра в Краснодаре состоится третий матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (2-0).

Из-за закрытых аэропортов на юге России московская команда отправилась на матч на день раньше и потратила на переезд все воскресенье. Весь путь занял 12 часов (с 10 утра до 10 вечера), включая пять часов на автобусе из Ставрополя.

«Мы приехали на день раньше, чтобы игроки могли отдохнуть. Впервые за очень долгое время мы ехали на автобусе почти шесть часов. Но мы в хорошем режиме, игроки собраны, у нас есть время на отдых, терапии и встречи», – рассказал главный тренер армейцев .

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