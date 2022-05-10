Бранко Максимович: «Болельщики «Локо» дали нам необходимый эмоциональный заряд»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович отметил поддержку болельщиков в третьем матче серии плей-офф лиги ВТБ против ЦСКА (94:82, 1-2).

«Сыграли так, как и полагается команде – хорошо делились мячом в нападении, страховали друг друга в защите. Отдельные слова благодарности болельщикам. ЦСКА — опытный коллектив, искушённый в матчах такого накала. В определенный момент они смогли нас догнать, начали диктовать свой стиль игры, но трибуны дали нам необходимый эмоциональный заряд, мы вернули нити игры в свои руки и уже до конца матча их не выпускали», – заявил Максимович.

Четвертый матч серии состоится 12 мая в Краснодаре.

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