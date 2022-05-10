Кайл Хайнс признан лучшим по игре в защите в Евролиге сезона-21/22

Центровой итальянского признан лучшим по игре в защите в Евролиге по итогам сезона-21/22.

Хайнс получил приз «Мистер замок» в результате голосования тренеров Евролиги.

Хайнс получил награду в третий раз за карьеру. Ранее он признавался лучшим по игре в защите в 2016-м и 2018-м годах, когда представлял ЦСКА.

«Милан» в нынешнем сезоне позволял соперникам набирать 71,9 очка в среднем за игру, что является лучшим результатом среди всех команд. Средние показатели 35-летнего Хайнса – 8,0 очка, 5,3 подбора, 1,8 передачи, 0,7 передачи и 0,7 блок-шота за 24 минуты.

Второе место в голосовании занял Эди Тавареш («Реал»), на третьем – Ник Калатес («Барселона»).

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