В США погиб бывший игрок НБА Эдриан Пэйн

Умер бывший игрок НБА Эдриан Пэйн, сообщает The Detroit Free Press. Ему был 31 год.

Никаких подробностей о смерти баскетболиста не сообщается, но по слухам в социальных сетях, он был застрелен во Флориде.

Пэйн был звездой , за который провел четыре сезона, после чего был выбран «Атлантой» в первом раунде драфта НБА 2014 года.

Форвард провел в НБА 107 матчей за «Атланту», «Миннесоту» и «Орландо», после чего отправился в Европу, где выступал за «Панатинаикос», «Виллербан», «Орманспор» и «Ювентус». В составе «Пао» он стал чемпионом Греции (2018), в составе «Виллербана» — чемпионом Франции (2019).

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