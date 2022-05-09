Станислав Еремин: «У УНИКСа только Браун показал свою игру, остальные не вышли на свой уровень»

Помощник президента УНИКСа, заслуженный тренер России Станислав Еремин назвал причины поражения казанской команды от «Зенита» во втором матче полуфинальной серии Лиги ВТБ (67:76, 1-1).

«Здесь две причины поражения. Первая — «Зенит» провел действительно великолепный матч. Игра у них хорошо получалась с периметра, снайперы прекрасно работали. Плюс у нас были проблемы с высокорослыми игроками. По линии высокорослых не совсем удачно действовали. Из-за этого соперники нацеленно вели игру через своих центровых.

Мне кажется, за счет того, что «Зенит» очень удачно действовал с периметра, он и добился такой, я бы сказал, достаточно легкой победы. А у УНИКСа, можно сказать, только один Браун показал свою игру, а остальные баскетболисты на свой уровень в этом матче не вышли.

Шансы УНИКСа в серии? Мне кажется, что будет пять матчей. Нелегко придется. Все будет зависеть от того, насколько правильные выводы сумеем сделать», — сказал Еремин.

Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии